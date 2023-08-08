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Президент Украины Владимир Зеленский повторит судьбу политика Михаила Саакашвили. Об этом в своем телеграм-канале заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Зеленский повторит судьбу Саакашвили. 8 августа 2008 года Саакашвили отдал приказ о вероломном нападении на Южную Осетию", – написал политик, отметив, что Россия оказала помощь мирным гражданам.

Володин напомнил, что с самого начала правления режим Саакашвили имел русофобский уклон. Политику оказывали финансовую и военную помощь страны Евросоюза и НАТО. Однако позже, обратил внимание спикер ГД, Саакашвили оказался не нужен Западу, был осужден и лишен гражданства.

Сейчас же, считает Володин, аналогичная история повторяется с Зеленским. Страны Запада все чаще обращают внимание на неблагодарность украинского лидера за поставки вооружений и другой военной помощи и открыто об этом заявляют.

"Судьба марионеток Вашингтона и Брюсселя всегда заканчивается одинаково – от них избавляются. Зеленский – следующий", – заявил председатель ГД, добавив, что Зеленского, как и Саакашвили, ждет тюремное заключение.

Ранее американский журналист Джонстон Хервуд заявил, что провал украинского контрнаступления вынудит лидеров Запада усадить Зеленского за стол переговоров, однако если тот не согласится, то варианты развития событий могут быть "совершенно непредсказуемыми". Он считает, что чиновники стран Запада все хуже скрывают свое раздражение, когда речь заходит о проблемах Украины.

