Вашингтон намерен объявить о предоставлении Киеву военной помощи на 200 млн – СМИ

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США собираются во вторник, 8 августа, объявить о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи на сумму в 200 миллионов долларов. Об этом сообщает агентство Reuters.

По данным источников агентства, в новый пакет войдут в том числе противотанковые ракетные комплексы AT-4, TOW и Javelin, средства для разминирования, боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot, управляемые ракеты GMLRS, а также различные боеприпасы и стрелковое оружие.

Помощь будет передана Киеву напрямую из запасов Пентагона, уточняет издание.

Агентство также сообщает, что администрация США готовит новый бюджетный запрос в конгресс для выделения дополнительных средств на оказание военной помощи Украине.

Ранее газета Financial Times сообщила, что президент США Джо Байден собирается обратиться к конгрессу США с просьбой профинансировать покупку вооружений для Тайваня из дополнительного бюджета, выделенного на помощь Украине. По словам источников издания, Белый дом хочет ускорить поставки вооружений на остров из-за "растущей угрозы со стороны Китая".



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