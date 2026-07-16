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16 июля, 12:17

Происшествия

В США мужчина попытался ограбить банк вместе с похищенным котенком

Фото: facebook.com(принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/beltsvillecommunitycats

В американском штате Мэриленд задержали мужчину, который похитил трехмесячного котенка из зоомагазина, а затем попытался использовать животное при ограблении банка. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на NBC.

Инцидент произошел в городе Белтсвилл. Злоумышленник в светлой футболке и черной шапке зашел в зоомагазин, ключом открыл вольер для усыновления животных, схватил котенка по кличке Магнолия и направился в соседний банк. Там он подошел к сотруднице, отдал ей котенка и протянул записку с требованием отдать все деньги.

Полиция прибыла на место через несколько минут и задержала подозреваемого прямо в банке. Сотрудники зоомагазина рассказали, что мужчина заходил к ним почти каждый день в течение двух недель и всегда направлялся к клетке с животным.

Магнолия не пострадала. Котенка вернули в приют, и он снова доступен для потенциальных хозяев. Представительница приюта для животных отметила, что кошка ищет "законопослушного гражданина с добрым сердцем".

Ранее в немецком городе Штур злоумышленники ограбили Volksbank – трое человек надели голубую спецодежду, чтобы попасть в подвал банка к хранилищу. Во время обеденного перерыва они вскрыли 14 ячеек, а также распылили в подвале банка неизвестное вещество. Точный ущерб не разглашался.

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