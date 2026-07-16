Умер актер из фильма "Экипаж" Хэл Уильямс

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Американский актер Хэл Уильямс, известный по роли в фильме "Экипаж" Роберта Земекиса, скончался на 92-м году жизни. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на издание TMZ.

Как рассказала менеджер артиста Зну Портлок Хьюстон, Уильямс умер от естественных причин утром 15 июля в своем доме в калифорнийском городе Ранчо-Мираж. В последнее время у него были проблемы со здоровьем.

За две недели до смерти актер вернулся из Огайо, где участвовал во встрече, посвященной сериалу "Сэнфорд и сын". После поездки Уильямс жаловался на сильную усталость.

Хэл Уильямс родился 14 декабря 1938 года. Телевизионная карьера актера началась в 1972 году. Широкую известность ему принесла роль полицейского Смитти Смита в ситкоме "Сэнфорд и сын". Позднее артист сыграл Харли Фостера в сериале "Уолтоны" и Лестера Дженкинса в ситкоме "227".

Актер также появлялся в сериалах "Дымок из ствола", "Хорошие времена", "Частный детектив Магнум", "Ночной суд" и "Закон Лос-Анджелеса". В фильме "Экипаж" Уильямс исполнил роль отца главного героя.

