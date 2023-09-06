Схема движения изменится на ряде улиц Москвы 9 и 10 сентября

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06 сентября, 10:00

Транспорт

Школьные автобусы вновь заработали в Москве

Школьные автобусы вновь заработали в Москве

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В Москве снова заработали школьные автобусы. Специальные рейсы довозят детей также до интернатов и детских садов, сообщил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

На девять маршрутов, которые обозначены буквами, по утрам выходят автобусы и электробусы. Транспорт переключается с основного маршрута и довозит детей до ближайших учебных заведений. За 2022 год школьники совершили на них более 60 тысяч поездок.

Также в Дептрансе отметили, что в этом году запустили спецрейсы маршрута 878 от метро "Теплый стан" до школы "Летово" и обратно. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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