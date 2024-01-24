Москвичам представили культурную программу на 24 января

24 января в культурную программу в Москве вошли два кинопоказа, спектакль и выставка. Так, в прокат вышла мелодрама "Белая птица: Новое чудо" с Хелен Миррен и Джиллиан Андерсон в главных ролях.

Кроме того, жители столицы могут посетить показ отечественного ромкома "Страсти по Матвею". Тем временем в РАМТ можно будет увидеть спектакль "Самая легкая лодка в мире", а в Третьяковской галерее – выставку "Николай Милиоти. Избранное".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.