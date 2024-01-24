Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

24 января, 07:30

Культура

Москвичам представили культурную программу на 24 января

Москвичам представили культурную программу на 24 января

Семейный форум "Родные – Любимые" проходит на ВДНХ

Молодежная неделя начнется 24 января на выставке-форуме "Россия"

Москвичам рассказали о культурной программе на 23 января

Тренировки на столичных катках продолжатся до 29 февраля

"Это Москва. Туризм": топ-3 места, где кататься на лыжах в Москве

Москвичам представили культурную программу на 22 января

Названы популярные места для проведения досуга в столице

Жителям столицы рассказали, куда можно сходить в рамках "Московской музейной недели"

День строительства организовали на выставке-форуме "Россия"

24 января в культурную программу в Москве вошли два кинопоказа, спектакль и выставка. Так, в прокат вышла мелодрама "Белая птица: Новое чудо" с Хелен Миррен и Джиллиан Андерсон в главных ролях.

Кроме того, жители столицы могут посетить показ отечественного ромкома "Страсти по Матвею". Тем временем в РАМТ можно будет увидеть спектакль "Самая легкая лодка в мире", а в Третьяковской галерее – выставку "Николай Милиоти. Избранное".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
досугкультуравидеоМаксим ШаманинАлександра БрильАнастасия Арсланова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика