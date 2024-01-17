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17 января, 13:40

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"Это Москва. Туризм": самые атмосферные катки Москвы

"Это Москва. Туризм": самые атмосферные катки Москвы

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Один из самых популярных катков Москвы – лед в Парке Горького. В этом сезоне там залили водой около 22 тысяч квадратных метров.

На втором месте – каток "Мечтатели" в Лужниках. Его площадь насчитывает 16 тысяч "квадратов". На площадке ежедневно работают тренеры, которые обучают катанию на коньках всех желающих.

На третьем месте – каток в саду имени Баумана. По площади он меньше стандартной хоккейной коробки. Его отличительная черта – зонирование на две части.

Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".

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