"Это Москва. Туризм": самые атмосферные катки Москвы

Один из самых популярных катков Москвы – лед в Парке Горького. В этом сезоне там залили водой около 22 тысяч квадратных метров.

На втором месте – каток "Мечтатели" в Лужниках. Его площадь насчитывает 16 тысяч "квадратов". На площадке ежедневно работают тренеры, которые обучают катанию на коньках всех желающих.

На третьем месте – каток в саду имени Баумана. По площади он меньше стандартной хоккейной коробки. Его отличительная черта – зонирование на две части.

Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".