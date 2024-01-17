17 января, 13:40Город
"Это Москва. Туризм": самые атмосферные катки Москвы
Один из самых популярных катков Москвы – лед в Парке Горького. В этом сезоне там залили водой около 22 тысяч квадратных метров.
На втором месте – каток "Мечтатели" в Лужниках. Его площадь насчитывает 16 тысяч "квадратов". На площадке ежедневно работают тренеры, которые обучают катанию на коньках всех желающих.
На третьем месте – каток в саду имени Баумана. По площади он меньше стандартной хоккейной коробки. Его отличительная черта – зонирование на две части.
Подробнее – в программе "Это Москва. Туризм".
Программа: Это Москва