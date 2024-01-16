Бесплатные танцевальные уроки на льду будут идти в Парке Горького по пятницам

Москвичи смогут принять участие в бесплатных танцевальных уроках на льду. Они будут проходить в Парке Горького по пятницам. Первое занятие состоится уже 19 января с 19:00 до 21:00.

Присоединиться смогут все, кто уверенно катается на коньках. Желающих научат делать классические элементы фигурного катания. Специальные спортивные трюки, например, прыжки и вращения, в программу мастер-классов не входят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.