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16 января, 07:30

Общество

Бесплатные танцевальные уроки на льду будут идти в Парке Горького по пятницам

Бесплатные танцевальные уроки на льду будут идти в Парке Горького по пятницам

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Москвичи смогут принять участие в бесплатных танцевальных уроках на льду. Они будут проходить в Парке Горького по пятницам. Первое занятие состоится уже 19 января с 19:00 до 21:00.

Присоединиться смогут все, кто уверенно катается на коньках. Желающих научат делать классические элементы фигурного катания. Специальные спортивные трюки, например, прыжки и вращения, в программу мастер-классов не входят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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