Время в пути от улицы 800-летия Москвы до Инженерной уменьшится на 35 минут – Ликсутов

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Благодаря новому путепроводу время в пути от улицы 800-летия Москвы до Инженерной улицы уменьшится на 35 минут. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Он отметил, что после окончания строительства дороги также сократится перепробег автомобилей до 8,8 километра. Кроме того, появится альтернативный маршрут между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе.

По данным ЦОДД, время в пути на МКАД – от Дмитровского до Алтуфьевского шоссе – снизится на 6%, на Череповецкой улице – от Алтуфьевского до Дмитровского шоссе – на 10%, а на Северо-Западной хорде – от 3-го Нижнелихоборского проезда до Ботанической улицы – на 17%. Помимо этого, в вечернее время Череповецкая улица разгрузится на 10%, а СВХ – на 6%.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что работы по строительству нового путепровода через МЦД-1 рядом со станцией Бескудниково должны быть завершены в августе 2024 года.

По словам мэра, новая дорога поможет снять нагрузку с ТТК и МКАД, а также позволит связать ближайшие районы. Строительство объекта началось летом 2020 года.

Около 100 км дорог планируется построить в столице в 2024 году