Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана

В Москве открыли два новых корпуса МГТУ имени Баумана – старейшего и самого крупного технического вуза России. В церемонии открытия приняли участие Владимир Путин по видеосвязи и Сергей Собянин.

Мэр столицы отметил, что на данный момент открывается исследовательский центр, где специалисты будут работать с ракетно-космическими технологиями. Также для студентов будет доступен многофункциональный библиотечный корпус, который отреставрировали в связи с аварийностью здания.

Всего в рамках комплексного развития МГТУ имени Баумана по обоим берегам Яузы планируется возвести и реконструировать 14 зданий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.