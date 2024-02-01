01 февраля, 18:15Город
Путин и Собянин открыли новые корпуса МГТУ им. Баумана
В Москве открыли два новых корпуса МГТУ имени Баумана – старейшего и самого крупного технического вуза России. В церемонии открытия приняли участие Владимир Путин по видеосвязи и Сергей Собянин.
Мэр столицы отметил, что на данный момент открывается исследовательский центр, где специалисты будут работать с ракетно-космическими технологиями. Также для студентов будет доступен многофункциональный библиотечный корпус, который отреставрировали в связи с аварийностью здания.
Всего в рамках комплексного развития МГТУ имени Баумана по обоим берегам Яузы планируется возвести и реконструировать 14 зданий. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.