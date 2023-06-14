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"Мой район. Навигатор": студенческий квартал создадут возле МГТУ имени Баумана

"Мой район. Навигатор": студенческий квартал создадут возле МГТУ имени Баумана

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У воспитанников МГТУ имени Баумана появится новое пространство для отдыха и прогулок. Возле университета создают студенческий квартал. Главная задача проекта – сделать комфортные условия для пешеходов.

Уже началось благоустройство 13 улиц и переулков. Специалисты расширяют тротуары, приводят в порядок уличные лестницы, устанавливают новые фонари, остановки общественного транспорта.

Параллельно идет масштабное строительство новых корпусов "Бауманки". Это исследовательские центры, общежития, научная библиотека. В прошлом году открылись два первых здания.

Подробности в программе – "Мой район. Навигатор".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Навигатор
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