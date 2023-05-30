Минкультуры сообщило, что более 400 предметов семьи Бенуа вернутся в РФ

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Более 400 предметов, принадлежавших семье петербургских архитекторов и художников Бенуа, вернутся в Россию. Их передаст в Петергоф итальянский коллекционер Пьетро Питтаро, сообщается на сайте Минкультуры РФ.

В сообщении указано, что 31 мая 2023 года в министерстве культуры пройдет торжественная церемония передачи архива Бенуа и фрака Николая Бенуа. Отмечается, что Пьетро Питтаро не в первый раз передает дар России.

"Мы живем в сложное время, когда большая часть стран Запада проводит антироссийскую и антирусскую политику. В этих условиях особую значимость приобретает культурная дипломатия", – сообщила президент Центра кинофестивалей и международных программ Татьяна Шумова.

Ранее Минкультуры заявило, что Икону "Троица" Андрея Рублева выставят в храме Христа Спасителя в Москве 4 июня. Там она пробудет две недели.

До этого икону возвратили Русской православной церкви (РПЦ). Однако ее передачу задержали по техническим причинам, так как ученые РАН попросили Минкультуры не допускать разрушения "Троицы", к которому может привести именно ее транспортировка.