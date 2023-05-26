14:38Общество
"Троицу" Рублева выставят в храме Христа Спасителя на две недели с 4 июня
Фото: Агентство "Москва"
Икону "Троица" работы Андрея Рублева выставят в храме Христа Спасителя с 4 июня и пробудет там две недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минкультуры РФ.
"Далее иконе предстоит плановый процесс реставрации и консервации силами ведущих специалистов. Сохранность иконы "Святая Троица" во время перевозки и временного экспонирования будет обеспечиваться всеми необходимыми и самыми современными средствами", – объяснили журналистам в ведомстве.
Как добавили в министерстве, в настоящее время прорабатываются меры по обеспечению сохранности древнего памятника истории и культуры.
Ранее икону "Троица" возвратили Русской православной церкви (РПЦ). Отмечалось, что в течение года ее выставят в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, после чего переместят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.
Позже ученые РАН попросили Минкультуры не допускать транспортировки святыни, поскольку это может привести к ее разрушению.
В Кремле пообещали, что будут проводить консультацию с экспертами в отношении вопроса передачи "Троицы" из Третьяковской галереи РПЦ.
Передачу иконы "Троица" Андрея Рублева РПЦ задержали по техническим причинам
Читайте также