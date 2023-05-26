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14:38

Общество

"Троицу" Рублева выставят в храме Христа Спасителя на две недели с 4 июня

Фото: Агентство "Москва"

Икону "Троица" работы Андрея Рублева выставят в храме Христа Спасителя с 4 июня и пробудет там две недели, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минкультуры РФ.

"Далее иконе предстоит плановый процесс реставрации и консервации силами ведущих специалистов. Сохранность иконы "Святая Троица" во время перевозки и временного экспонирования будет обеспечиваться всеми необходимыми и самыми современными средствами", – объяснили журналистам в ведомстве.

Как добавили в министерстве, в настоящее время прорабатываются меры по обеспечению сохранности древнего памятника истории и культуры.

Ранее икону "Троица" возвратили Русской православной церкви (РПЦ). Отмечалось, что в течение года ее выставят в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве, после чего переместят в Троицкий собор Свято-Троицкой Сергиевой лавры.

Позже ученые РАН попросили Минкультуры не допускать транспортировки святыни, поскольку это может привести к ее разрушению.

В Кремле пообещали, что будут проводить консультацию с экспертами в отношении вопроса передачи "Троицы" из Третьяковской галереи РПЦ.

Передачу иконы "Троица" Андрея Рублева РПЦ задержали по техническим причинам

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