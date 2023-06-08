Зеленый амфитеатр открылся рядом со станцией метро "Таганская"

Фото: Москомархитектура

Новое общественное пространство площадью 1 142 квадратных метра, которое спроектировало архитектурное бюро dot.bureau, открылось рядом со станцией метро "Таганская". Теперь москвичи могут отдохнуть или поработать в зеленом амфитеатре "Пангея", сообщил главный архитектор Москвы, первый заместитель председателя Москомархитектуры Сергей Кузнецов.

Амфитеатр возник на улице Большие Каменщики, строении 9, в мае этого года.

"Авторы проекта – архитектурное бюро dot.bureau – переосмыслили пространство и создали на небольшой возвышенности зеленый амфитеатр с десятью деревянными лавочками, газонами, цветниками и дорожками для прогулок. Перед амфитеатром расположена небольшая площадь, рядом с которой откроется уютное кафе с летней верандой", – подчеркнул Кузнецов.

Так, в амфитеатре присутствуют зона бесплатного Wi-Fi, живые изгороди, цветники и деревья. Его создали в рамках работы над бизнес-центром P.A.N.G.A.E.A fee-девелопера "БКЛ Недвижимость".

"Несмотря на то что в последнее время такие пространства появляются в Москве ежегодно, в центре столицы по-прежнему не хватало открытых, комфортных и, главное, зеленых мест для отдыха. Перейдя на гибридный график работы, многие оценили преимущество работы на свежем воздухе рядом с домом или офисом", – добавил гендиректор компании "БКЛ Недвижимость" Михаил Ломтадзе.

Ранее сообщалось, что всесезонный амфитеатр обустроят на базе столичного жилого комплекса, который возводится на Сосинской улице, владении 43. Здесь оборудуют крышу, которая позволит посещать зону отдыха не только в хорошую погоду. Во дворе также планируют создать два игровых пространства, зеленые зоны для прогулок и спокойного отдыха.

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