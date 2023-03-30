Уникальный велопешеходный мост появится на набережной Яузы – Бочкарев

Фото: stroi.mos.ru

Строящийся велопешеходный мост в районе МГТУ имени Баумана дополнительно свяжет столичные районы Лефортово и Басманный. Об этом сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

"Ключевой элемент конструкции и главное украшение моста – смотровая площадка-амфитеатр над водой. <...> Завершить строительно-монтажные работы и ввести объект в эксплуатацию запланировано в 2025 году", – рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.

Он отметил, что мост является частью концепции развития территории МГТУ. Он пройдет от Госпитальной набережной, где сейчас строится общежитие вуза, к Рубцовской набережной, где расположен учебно-лабораторный корпус университета.

Протяженность конструкции составит порядка 300 метров. На мосту предусмотрят спуски к набережным с пандусами. Для маломобильных граждан оборудуют лифты.

Как, в свою очередь, добавил глава столичного департамента строительства Рафик Загрутдинов, мост, в частности, решит проблему проживающих поблизости москвичей, которым тяжело передвигаться по городу.

"Новое сооружение соединит пешеходные маршруты и станет дополнительной связью между районами Басманным и Лефортово. Конструктивные особенности моста позволят решить проблемы маломобильных групп населения, проживающих вблизи зоны размещения объекта", – сказал он.

Ранее сообщалось, что в "Москва-Сити" построят надземный пешеходный переход с причалом, магазинами и кафе. Он соединит Пресненскую набережную и будущий многофункциональный комплекс "Империя II".

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