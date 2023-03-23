11:30Город
Пешеходный переход с причалом построят в "Москва-Сити"
Фото: stroi.mos.ru
Надземный пешеходный переход с магазинами и кафе возведут на территории делового комплекса "Москва-Сити". Об этом сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"В рамках проекта планируется строительство надземного пешеходного перехода в виде эстакады, включающей коммерческие помещения общей площадью 4 тысячи квадратных метров", – рассказал глава Стройкомплекса Андрей Бочкарев.
Отмечается, что переход соединит Пресненскую набережную и будущий многофункциональный комплекс "Империя II". Как уточнила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова, проектом предусмотрено также обустройство причала и необходимой пассажирской инфраструктуры.
Реализацией проекта займется компания, которая в настоящее время строит комплекс "Империя II".
Ранее Сергей Собянин утвердил проект строительства велопешеходного моста в парке "Яуза". Он соединит Леоновскую рощу и Свибловские пруды. На нем обустроят пешеходную, беговую и велосипедную дорожки.
Собянин утвердил проект строительства велопешеходного моста в парке "Яуза"
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