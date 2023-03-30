Собянин: строительство Сабуровского моста через Москву-реку вышло на финишную прямую

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Движение транспорта по Сабуровскому мосту планируется запустить в этом году, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Это новый мост через Москву-реку, который расположен на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) от Курьяновского бульвара до улицы Кантемировской. Как отметил градоначальник, строительные работы близятся к завершению. Длина конструкции составляет 335 метров.

"В ближайших планах – приступить к сооружению проезжей части моста, наружного освещения, грязезащитных экранов и архитектурной подсветки. Готовность моста – почти 85%", – говорится в его публикации.

Собянин рассказал, что мост станет связующим звеном между ЮВАО и ЮАО, в которых проживают 3,3 миллиона граждан.

Реализация проекта позволит организовать движение на четырех уровнях:

МЦД-2;

Каширское шоссе;

основной ход МСД;

направленные эстакады со съездами.

Мэр столицы добавил, что за последние 11 лет в городе построили и реконструировали 22 моста.

Ранее стало известно, что на северо-востоке Москвы проведут реконструкцию Костромской улицы, Юрловского проезда, Казеевского переулка и улицы Римского-Корсакова.

Работы начнутся в следующем году и будут состоять из двух этапов. Сначала специалисты проведут строительство и реконструкцию улично-дорожной сети протяженностью 3,3 километра, включая один путепровод, а затем построят подземный пешеходный переход на улице Римского-Корсакова в районе дома 15б.



Собянин рассказал о планах строительства четырех новых путепроводов через ж/д пути

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