Всесезонный амфитеатр обустроят в жилом комплексе на Сосинской улице

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Всесезонный амфитеатр обустроят на базе столичного жилого комплекса, который возводится на Сосинской улице, владении 43. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарев.

"В составе жилого комплекса в Таганском районе появится амфитеатр, окруженный деревьями и кустарниками. Он станет объединяющей площадкой, точкой притяжения для жителей соседних домов", – отметил он.

Бочкарев уточнил, что здесь оборудуют крышу, которая позволит посещать зону отдыха не только в хорошую погоду. Во дворе также планируют создать два игровых пространства, зеленые зоны для прогулок и спокойного отдыха, площадь которых составит восемь тысяч квадратных метров.

По словам заммэра, для обустройства детских площадок будут использовать экологичные материалы: мульчи из древесной коры, песка и гальки. Здесь установят холм с горкой, качели, качалки-улитки и тоннель. Отдельно выделят площадку для спокойных игр.

Сейчас на участке возведения жилого комплекса подходят к концу монолитные работы. Как отметила глава Москомстройинвеста Анастасия Пятова, общий объем инвестиций в данный проект составит 176 миллионов рублей. Здесь также проведут озеленение: высадят 1,5 тысячи деревьев и кустарников.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в прошлом году в рамках программы "Мой район" благоустроили парк 60-летия Октября. Там открыли современный скейт-парк. Местные жители могут тренироваться и проводить соревнования по катанию на BMX-велосипедах, скейтбордах, самокатах и роликах. Рядом обустроили мини-амфитеатр для зрителей, обновили дорожки и газоны, сделали освещение.



Собянин рассказал о благоустройстве парка имени 40-летия ВЛКСМ