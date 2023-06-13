Собянин поручил ускорить открытие новой поликлиники в районе Богородское

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Работы по строительству поликлиники в районе Богородское в Москве близятся к завершению. Сергей Собянин посетил объект и поручил ускорить открытие нового медучреждения.

Речь идет о поликлинике, которая располагается по адресу Игральная улица, дом 8. Градоначальник отметил, что там будет установлено современное оборудование для диагностики различных заболеваний.

"Сделано уже по самым современным стандартам – целый такой дворец здравоохранения, который будет, конечно, полностью обслуживать и Богородское, и частично даже жителей соседних районов", – подчеркнул он.

Сотрудники поликлиники будут оказывать помощь около 130 тысячам жителей районов Богородское, Преображенское и Метрогородок.

Для медучреждения уже подобран персонал. Мэр Москвы пожелал специалистам поскорее приступить к работе. Поликлиника должна быть готова принять первых пациентов в августе, добавил Собянин, обращаясь к главврачу консультативно-диагностического центра № 2 Вячеславу Бахитову.

В свою очередь, префект ВАО Николай Алешин рассказал, что в районе Богородское будут еще проводиться работы по благоустройству. Они затронут участок рядом с центром московского долголетия и 22 дворовые территории. А в районе Преображенское запланировано благоустроить еще 10 дворовых участков и территорию вблизи районного центра "Янтарь".

Собянин сделал акцент на том, что все работы должны быть выполнены качественно.

Работы по строительству медучреждения начались еще в 2021 году. Сейчас это шестиэтажное здание, общая площадь которого 11,6 тысячи квадратных метров. Поликлиника рассчитана на 750 посещений в смену. На базе нее будут работать 292 специалиста.

Также градоначальник посетил Окружной общественный центр имени Моссовета, открытие которого недавно состоялось в ВАО. Собянин обратил внимание на то, что город активно развивает районы Богородское и Преображенское. Он напомнил о проектах, которые были реализованы здесь для создания более комфортных условий для жизни москвичей.

"Московское центральное кольцо позволило местным жителям строить десятки новых удобных маршрутов поездок по городу", – отметил он.

Кроме того, были выполнены работы по благоустройству большого Детского Черкизовского парка и других зеленых территорий в районе Преображенское. Также обустроили новый мост через реку Яузу.

С января 2021 года проводилась реконструкция Окружного общественного центра имени Моссовета, на базе которого теперь открыты кружки и секции. Здесь появился зрительный зал на 677 мест, зоны коворкинга и киберспорта. Общая посещаемость увеличилась на 30%. В центре проходят занятия школы программирования, шахматной школы, танцами и художественной гимнастикой.

До этого Собянин сообщил, что реконструкция филиала поликлиники № 46 в Таганском районе завершится к осени. Специалисты медучреждения будут использовать новые технологии и современное оборудование. В поликлинике будут созданы комфортные условия как для пациентов, так и для врачей.

Мэр Москвы рассказал, что в столице активно реализуется программа по модернизации поликлиник. По его словам, на сегодняшний день работы были завершены в 82 учреждениях, 119 находятся на этапе реконструкции. Мэр выразил уверенность, что план по данной программе будет выполнен до конца этого года.



Собянин посетил Окружной общественный центр имени Моссовета после реконструкции