Собянин принял решение о комплексном развитии части промзоны Южный порт

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

На территории бывшей промзоны Южный порт в столичном районе Печатники и на неэффективно используемом земельном участке в Южном Бутове будут возведены современный жилой квартал, общественно-деловые здания и стадион по программе комплексного развития. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"На 5 гектарах между Варшавским шоссе и 1-й Горловской улицей появятся офисы, магазины, кафе, рестораны и открытый стадион с трибунами. Это больше 1,7 тысячи рабочих мест в Южном Бутове", – заявил он.

По словам мэра, в промзоне Южный порт также построят поликлинику, детские сады и школы, пожарное депо, офисы и отделения банков, рестораны. Помимо этого, там создадут около 18,5 тысячи рабочих мест.

Градоначальник отметил, что всего в столице реализуется 30 проектов по развитию территорий. Кроме того, планируется построить еще более 8,4 миллиона квадратных метров недвижимости. Объем инвестиций в проекты составляет около 779,6 миллиарда рублей.

Собянин напомнил, что первый подобный договор был заключен в 2020 году. Инвестор обязался реорганизовать участок бывшей промзоны Октябрьское поле в районе Щукино. Там уже возвели жилой дом и ввели в эксплуатацию частную школу, рассчитанную на 800 учащихся. Жилые корпуса, детские сады и технопарк находятся в стадии строительства, а завершить проект планируется до конца следующего года, резюмировал мэр.

Ранее сообщалось, что столичные власти передали инвесторам почти 80 гектаров земли для возведения в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) общественно-деловых и торговых объектов. Общая площадь будущих объектов составляет порядка 2,2 миллиона "квадратов". В столичном департаменте городского имущества добавили, что 11 объектов строятся в центре Москвы на площади 5,7 гектара.

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