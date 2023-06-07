Новое здание взрослой поликлиники в Строгине введут в июле

Фото: Депстрой

Новое здание взрослой поликлиники на 750 посещений в смену с травматологическим отделением в столичном районе Строгино введут в эксплуатацию в июле 2023 года. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"Строительная готовность медицинского учреждения составляет 98%. Ввод в эксплуатацию предусмотрен в июле. Ведутся работы по благоустройству территории, пусконаладочные работы, поставка и монтаж технологического оборудования", – сказал он.

Загрутдинов отметил, что совершенствование амбулаторного звена является важной для столичных властей задачей. За последние пять лет в городе ввели в эксплуатацию 16 поликлиник площадью 140 тысяч квадратных метров. В смену их одновременно могут посещать более 8 тысяч человек.

С начала 2023 года в эксплуатацию уже ввели 4 медучреждения. Еще 8 поликлиник планируют ввести до конца года, сообщил глава столичного Депстроя.

Помимо этого, в текущем году поликлиники начнут строить в Зеленограде и Крюкове. В Перове появится стоматологическая поликлиника. В 2024 году строительство медучреждения планируют начать в Раменках. Там по поручению Собянина возведут поликлинику на 560 посещений в смену.

До этого Собянин сообщил, что реконструкция филиала поликлиники № 46 в Таганском районе завершится к осени. Специалисты медучреждения будут использовать новые технологии и современное оборудование. В поликлинике будут созданы комфортные условия как для пациентов, так и для врачей.



Поликлинику в Таганском районе столицы отремонтируют к осени 2023 года