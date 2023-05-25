Ангиографический операционный блок заработал в больнице имени Ворохобова

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Новый ангиографический операционный блок заработал в ГКБ № 67 имени Ворохобова. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

"С его помощью врачи смогут проводить сложные операции на кровеносных сосудах малотравматичным хирургическим методом. Он высокоэффективен и оказывает минимальное операционное воздействие на пациента", – рассказала вице-мэр.

Блок состоит из двух операционных. Их оснастили высокотехнологичным оборудованием, закупленным по контрактам жизненного цикла. Кроме того, они находятся в том же корпусе, что приемное, реанимационное и кардиологическое отделения. Это позволит увеличить объем и скорость оказываемой в больнице плановой и экстренной медпомощи, заметила Ракова.

Новый операционный блок предназначен для помощи пациентам с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сердца, головного мозга, болезнями сосудов, а также с гинекологическими и урологическими патологиями. Ангиографы, которыми он оснащен, позволяют контролировать ход операции в реальном времени с помощью рентгенологического оборудования.

Отмечается, что рентген-хирургические операции являются частью повседневной работы больницы имени Ворохобова. Помощь там ежегодно получают порядка 90 тысяч пациентов.

Ранее новая ангиографическая операционная начала работать в ГКБ имени Юдина. Для больницы она стала третьей рентген-хирургической операционной.