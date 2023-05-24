Электронные справки для детей начали оформлять 70 частных и федеральных клиник Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

70 частных и федеральных медучреждений столицы за последний год начали оформлять в электронном виде справки о болезни ребенка для школ и детских садов. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника по вопросам соцразвития Анастасию Ракову.

"Два года назад мы отменили бумажные справки о болезни ребенка в городских поликлиниках – они оформляются в электронном виде, автоматически передаются в школы и детсады и доступны онлайн медицинским работникам в системе "ЕМИАС.Школа". <...> Год назад мы отрыли такую же возможность для федеральных и частных клиник", – рассказала вице-мэр.

По ее словам, сейчас в проекте участвуют 65 частных и пять федеральных клиник. До этого оформление цифровых справок 095/у было доступно только для городских поликлиник. В настоящее время процесс подключения к проекту новых медучреждений продолжается.

Отмечается, что электронные справки о болезни детей доступны не только в системе "ЕМИАС.Школа", но и в электронной медкарте на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Ранее главврач детской поликлиники № 143 Юлия Власова отметила, что интеграция системы ЕМИАС с "Московской электронной школой" позволила врачам больше времени уделять юным пациентам, нежели бумажной работе. По ее словам, цифровизация способствует как повышению качества, так и доступности медуслуг для москвичей.

