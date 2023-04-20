Главврач поликлиники № 143 оценила интеграцию систем ЕМИАС и МЭШ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Интеграция системы ЕМИАС с "Московской электронной школой" (МЭШ) позволила упростить и ускорить обмен информацией между учреждениями здравоохранения и образовательными организациями. Такое мнение высказала главврач детской поликлиники № 143 Юлия Власова, комментируя произошедшую цифровизацию.

"Родители больше не нуждаются в оформлении и передаче бумажных справок об отсутствии ребенка по болезни, что экономит время и силы", – отметила специалист.

По словам Власовой, объединение двух систем позволяет врачам больше времени уделять пациентам, нежели бумажной работе, как это было ранее. Цифровизация способствует как повышению качества, так и доступности медуслуг для москвичей.

До этого стало известно, что процесс получения детских справок, в том числе по болезни, для посещения бассейна или поездки в санаторий, упростили путем интеграции ЕМИАС и МЭШ. Теперь соответствующие документы передаются медорганизациями напрямую в электронный журнал МЭШ.

Как сообщил Сергей Собянин, подобная практика избавила медицинские учреждения от оформления почти семи миллионов бумажных справок. Родители могут посмотреть все справки в электронной медицинской карте ребенка в разделе "Справки и медзаключения" на портале мэра и правительства Москвы или в разделе "Справки" в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

