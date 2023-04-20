Заммэра Ракова: в электронных медкартах детей теперь доступны новые медицинские справки

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В электронных медицинских картах стали доступны новые справки, в том числе в бассейн или санаторий. Об этом сообщила заммэра столицы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

"Теперь в детских медкартах хранится информация о выданных в городских поликлиниках справках для получения путевки на санаторно-курортное лечение и санаторно-курортных картах, справках в лагерь, в бассейн и об отсутствии контактов с инфекционными больными", – рассказала вице-мэр.

Аналогичные справки доступны и взрослым. Кроме того, родители и дети старше 15 лет теперь могут посмотреть в электронной медкарте рекомендации по освобождению от посещения школы или детского сада.

"Иметь такие документы в цифровом виде действительно удобно – информация о здоровье детей всегда под рукой", – отметила Ракова.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что цифровизация госуслуг в Москве избавила родителей от необходимости оформлять бумажные справки о болезни ребенка для школ и детских садов. Так, за последние два года 7 миллионов подобных документов создали в электронном виде с помощью ЕМИАС.

