Москвичи смогут отслеживать показатели работы сердца с помощью электронной медкарты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В разделе "Дневник здоровья" электронной медкарты появилась возможность вносить показатели артериального давления и ритмичности пульса, которые позволяют отслеживать работу сердца. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Мы расширили перечень физиологических показателей, которые пациент может вносить самостоятельно. Теперь <...> можно отмечать ритмичность пульса и артериальное давление. Кроме того, динамика этих показателей стала доступна на графиках", – рассказала заммэра по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Так, по ее словам, график пульса позволит москвичам вовремя выявить аритмию, а график давления – предотвратить приступ стенокардии. На графиках пиковые значения выделяются, появляется предупреждение о необходимости обращения к специалисту.

Во время приема врач также сможет ознакомиться с данными о работе сердца, однако для этого пациенту потребуется предоставить ему доступ через настройки "Дневника здоровья".

Ранее у столичных врачей появилась возможность удаленно отслеживать состояние больных с хроническими заболеваниями. Это стало возможно благодаря новому разделу электронной медкарты "Моя анкета самоконтроля".



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