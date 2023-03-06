В Москве расширили возможности комплексного сервиса искусственного интеллекта

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Расширение возможностей комплексного сервиса искусственного интеллекта в Москве позволило нейросети одновременно выявлять до девяти патологий. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова.

Теперь алгоритм может выявлять не только признаки рака легких, COVID-19, остеопороза позвоночника, ишемической болезни сердца, но и эмфизему легких.

"Поясню на примере, как это работает. Пациента направили на исследование для исключения коронавирусной пневмонии, а искусственный интеллект, проанализировав снимок, нашел дополнительно признаки эмфиземы легких, которая не была целью обследования", – цитируют Ракову на портале мэра и правительства Москвы.

На медицинском снимке области возможных патологий выделяются цветом. Искусственный интеллект имеет возможность замечать развитие заболеваний на ранней стадии.

Умные алгоритмы работают в столичных поликлиниках с 2020 года в рамках программы по внедрению современных технологий в работу учреждений. Использование алгоритмов оплачивается за счет средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

В общей сложности нейросети помогли врачам проанализировать больше 8,5 миллиона снимков лучевых исследований, сообщил Сергей Собянин. В дальнейшем искусственный интеллект будут использовать в 50 направлениях столичной медицины.



Собянин: искусственный интеллект будет использоваться в 50 направлениях столичной медицины





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