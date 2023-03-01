Строительство четырех медицинских объектов начнется в Москве в 2023 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В 2023 году начнется строительство четырех медицинских объектов. Об этом рассказал руководитель департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

По его словам, одно из медучреждений появится в столичном районе Некрасовка. Там возведут детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену. В этом районе уже проходит активное жилищное строительство. В связи с этим поликлиника будет востребована у горожан, заявил Загрутдинов.

"Еще три медицинских объекта возведут в рамках программы реновации, это детская поликлиника на 320 посещений в смену в Зеленограде, районе Крюково, стоматологическая поликлиника в районе Перово и подстанция скорой помощи на 6 машиномест в Царицыне", – поделился Загрутдинов.

Глава департамента также добавил, что в 2023 году введут три флагманских центра на территории больниц имени Буянова, Боткина и Филатова. Также для москвичей станут доступны 12 поликлиник по новому стандарту в разных округах столицы, подстанция скорой медицинской помощи в Щербинке, инфекционный лечебно-диагностический комплекс ИКБ № 1, а также детский корпус и лучевой корпус больницы в Коммунарке.

Ранее глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин рассказал, что в жилом комплексе "Скандинавия" в поселении Сосенском появится термально-оздоровительный комплекс.

По его словам, там откроется термальная спа-зона, бассейны площадью 700 квадратных метров, банный комплекс, тренажерный зал и другие пространства.



"Мой район. Навигатор": работы на крупных медобъектах завершат в Москве в 2023 году

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