Бочкарев: жилой квартал в ТиНАО строят по инновационной технологии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Вторую очередь нового жилого квартала в Коммунарке строят с использованием инновационных технологий, которые сокращают сроки возведения. Об этом заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики строительства Андрей Бочкарев.

"В ТиНАО ведется строительство второй очереди квартала "Новая звезда" площадью 134 тысячи квадратных метров. При возведении этого квартала застройщик применяет собственную технологическую разработку – метод высокоскоростного строительства, который уже позволил сократить сроки строительства как минимум на 8 месяцев", – подчеркнул он.

По словам руководителя Строительного комплекса, данная технология позволяет отойти от последовательного метода строительства и перейти к параллельному.

В концерне "Крост", который реализует проект, рассказали, что разработка котлована проходит участками с использованием системы грунтовых анкеров.

"Такой метод уже позволил нам ускорить строительство. Также мы планируем применить инновационные разработки нашего концерна в сфере строительной промышленности", – добавляется в сообщении.

Ранее говорилось, что застройщик ЖК "Марушкино" в ТиНАО получил грант в 940 миллионов рублей на достройку проблемного объекта. По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, денежные средства пойдут на достройку ЖК, площадь которого составляет 65 тысяч квадратных метров.

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