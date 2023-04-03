В Москве патронажные медсестры начали оформлять протоколы в электронном виде – Собянин

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В Москве патронажные медсестры теперь оформляют протоколы в электронном виде, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По его словам, с февраля прошлого года всех столичных медсестер, посещающих детей на дому в течение первого месяца жизни, обеспечили специальными планшетами.

Каждое устройство подключено к ЕМИАС, благодаря чему медсестры сразу вносят все данные о новорожденных в систему и они становятся доступны врачу-педиатру.

Мэр рассказал, что с помощью планшетов уже заполнено почти 350 тысяч протоколов в цифровом формате.

"Такое нововведение позволяет уделять больше времени осмотру младенцев и консультированию родителей. Это важный этап наблюдения за малышом, когда стоит проводить эффективную профилактику заболеваний, своевременно выявлять отклонения и принимать меры по их устранению", – заключил мэр.

Ранее сообщалось, что врачам столичных поликлиник стал доступен новый сервис, который позволяет узнавать о госпитализации пациентов в онлайн-режиме. Как заметил замглавы департамента здравоохранения Илья Тыров, наличие актуальной обновляемой информации поможет еще лучше следить за состоянием здоровья москвичей.

Сведения доступны в ЕМИАС всем врачам, включая узких специальностей. В отдельном блоке медкарты пациента видна дата госпитализации, наименование стационара и отделения, диагноз и другие детали. Благодаря этому медики будут в курсе обращений пациента за медпомощью в стационарное отделение.



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