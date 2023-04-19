Собянин: цифровизация избавила родителей от оформления почти 7 млн бумажных справок

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Благодаря цифровизации в течение двух лет родители не оформляют бумажные справки о болезни ребенка для школ и детских садов. Об этом в своем телеграм-канале написал Сергей Собянин.

По его словам, за этот период в ЕМИАС было создано почти 7 миллионов подобных документов в электронном виде.



"Информация о периоде отсутствия ребенка и об освобождении от физнагрузки передается в электронный журнал МЭШ – ее видят классные руководители и учителя физкультуры. А медработники образовательных учреждений видят справки о болезни в системе "ЕМИАС.Школа", – поделился Собянин.

Градоначальник рассказал, что электронной системой пользуются в том числе и секции при столичном департаменте образования и науки. Родители могут посмотреть все справки в электронной медицинской карте ребенка в разделе "Справки и медзаключения" на портале мэра и правительства Москвы или в разделе "Справки" в приложении "ЕМИАС.ИНФО".

Благодаря онлайн-документам им больше не нужно сообщать в школу и детский сад о том, что ребенок заболел. Все данные автоматически передаются из больницы в учебное заведение.

Ранее Собянин рассказал, что столичные патронажные медсестры теперь оформляют протоколы в электронном виде. С февраля 2022 года всех тех, кто посещает детей на дому в течение первого месяца жизни, обеспечили специальными планшетами. Подобное нововведение позволяет уделять больше времени осмотру младенцев.