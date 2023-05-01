Москвичи воспользовались электронными медкартами больше 335 млн раз – Собянин

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Электронные медкарты становятся все популярнее среди москвичей, за последние три года горожане воспользовались ими больше 335 миллионов раз. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"Благодаря этому цифровому сервису москвичи могут получить информацию о своем здоровье и здоровье своего ребенка в любое удобное время", – написал мэр.

Посмотреть электронную медкарту жители столицы могут через портал mos.ru или приложение "ЕМИАС.ИНФО". Там хранятся данные об осмотрах у врачей, результаты исследований, больничные листы, справки, информация о вакцинации и выписки из больниц.

Кроме того, в рамках электронной медкарты доступен сервис "Дневник здоровья", куда вносятся различные данные о состоянии тела, например, о температуре или артериальном давлении.

Как отметил, градоначальник, данные медкарт доступны не только врачам городских клиник – их можно открыть для специалистов частных медучреждений, федеральных и региональных больниц. Также в медкарты можно загружать результаты исследований, выполненных не в государственных медорганизациях.

Ранее Собянин рассказал о работе искусственного интеллекта в столичной системе здравоохранения. Тот задействован в четырех сферах: он помогает выявлять патологии, анализирует электрокардиограммы, общается с пациентами и содействует в принятии врачебных решений.



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