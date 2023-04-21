Собянин рассказал, как искусственный интеллект заботится о здоровье пациентов в Москве

Цифровизация столичного здравоохранения предполагает не только более быстрый и комфортный сервис, который дает использование электронной записи и электронных медкарт, но и применение высоких технологий непосредственно в лечении пациентов. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"Цифровизация здравоохранения – это прямой вклад в качество лечения людей. Возможности для этого появились с развитием новой технологии искусственного интеллекта. <...> Но когда лет пять назад мы попытались купить подобную систему, то оказалось, что готового к использованию продукта просто нет. <...> Тогда решили делать все сами", – написал мэр.

По его словам, у новой технологии есть ряд весомых преимуществ. Так, искусственный интеллект никогда не устает, он не совершает ошибок и при этом способен выявлять патологии, которые человек может просто не увидеть.

Градоначальник рассказал, что в создании ИИ помогло наличие у города современной техники и большого архива медицинских снимков, необходимых для обучения нейросети. Процесс создания технологии мог занять много времени, но ускорить его заставила пандемия коронавируса. В итоге уже в апреле 2020 года ИИ стал использоваться в лучевой диагностике: с тех пор было проведено больше 3 миллионов исследований и спасены тысячи жизней.

Сегодня искусственный интеллект применяется в столичном здравоохранении четырьмя разными способами. Он анализирует медицинские снимки, например КТ, рентген или МРТ, помогает врачам с принятием решений, работает как чат-бот для общения с пациентами, а также анализирует электрокардиограммы.

Что касается анализа снимков, то эта технология применяется на сегодняшний день более чем в 150 медучреждениях города. Она умеет распознавать признаки свыше 20 заболеваний, в том числе рака легкого и молочной железы, ишемической болезни сердца, инсульта, грыжи позвоночника, плоскостопия и других. С помощью ИИ проведено уже больше 9 миллионов исследований. А до конца 2023 года он научится распознавать еще около 30 заболеваний.

Также искусственный интеллект помогает медикам с постановкой диагнозов. Так называемая система поддержки принятия врачебных решений анализирует жалобы пациентов и на их основе предлагает три наиболее вероятных диагноза. Специалист может согласиться с одним из них или поставить свой, в последнем случае система сформирует перечень необходимых анализов, обследований и консультаций. Как отмечает мэр, это позволяет снизить вероятность врачебной ошибки и высвободить медикам время для работы непосредственно с пациентами.

А с 2021 года ИИ может сам общаться с пациентами. Специальный чат-бот собирает жалобы пациентов перед приемом у врача. Благодаря этому специалисты заранее видят их в протоколе осмотра и могут не тратить время на их сбор на приеме. Горожане воспользовались чат-ботом уже больше 1,9 миллиона раз.

Последнее, чего коснулся мэр, – анализ и расшифровка электрокардиограмм. Эту технологию начали тестировать в 2021 году, а прошлом году она стала доступна во всех взрослых поликлиниках столицы. ИИ выдает результат практически мгновенно: это позволяет начать лечение максимально быстро, что крайне важно в случае проблем с сердцем, отмечает градоначальник. С помощью ИИ врачи проанализировали уже больше 2,7 миллиона результатов ЭКГ.

"Эти четыре проекта – далеко не предел возможностей искусственного интеллекта. Пройдет немного времени, и он станет надежным помощником врачей практически любой специальности. Все возможности для этого у нас есть", – подытожил Собянин.

Ранее заммэра Анастасия Ракова рассказала, что в электронных медицинских картах москвичей стали доступны новые справки. Так, например, родители теперь могут получить для детей справки в лагерь, в бассейн и об отсутствии контактов с инфекционными больными. Также в медкарте теперь можно ознакомиться с рекомендациями по освобождению от посещения школы или детского сада.

