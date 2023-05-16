Собянин рассказал об открытии павильонов "Здоровая Москва" в городских парках

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В столичных парках снова открылись павильоны "Здоровая Москва", где любой желающий может быстро и бесплатно проверить свое здоровье. Об этом в своем блоге рассказал Сергей Собянин.

"Впервые проект стартовал в 2019 году и, если бы не пандемия, мы бы уже отмечали его пятилетие. Но даже несмотря на вынужденный перерыв, проверить свое здоровье в парках смогли более 1 миллиона человек", – отметил мэр.

Градоначальник заметил, посещать павильоны стали те, кто раньше обходил поликлиники стороной. Кроме того, благодаря обследованиям в павильонах на ранних стадиях медики обнаружили у пациентов различные заболевания, включая нарушения в работе сердца и онкологию.

Мэр уточнил, что в этом году в Москве снова приступают к работе летние медицинские павильоны. Каждый может посетить павильон без предварительной записи с 08:00 до 20:00 без перерывов и выходных. Обследование проходит в течение одного часа. С собой пациент должен принести только паспорт и московский полис ОМС.

"Если в ходе обследования будут выявлены отклонения, пациента направят на дополнительные анализы и диагностику. Помощь в их прохождении окажут сотрудники телемедицинского центра", – добавил Собянин.

Он отметил, что каждый павильон оборудован современной медтехникой, которая включена в единый цифровой контур здравоохранения столицы, в связи с чем результаты обследований и анализов сохраняются в электронной медкарте.

Собянин подчеркнул, что в павильонах "Здоровая Москва" можно сделать больше исследований, чем предоставляет федеральный стандарт диспансеризации. Однако конкретный набор обследования разнится в зависимости от пола и возраста человека. Также учитывается болел ли пациент коронавирусной инфекцией или нет.

Обязательными процедурами являются заполнение анкеты, измерение роста, веса, индекса массы тела и артериального давления, экспресс-анализы на уровень сахара и холестерина в крови, ЭКГ, биоимпедансометрия, измерение внутриглазного давления.

Кроме того, в диагностику может войти спирометрия, пульсоксиметрия, осмотр акушеркой, общий и биохимический анализы крови, в том числе на Д-димер – маркер тромбообразования.

Бывают случаи, когда медики могут направить пациента в поликлинику для прохождения рентгенографии органов грудной клетки, гастро- и колоноскопии, а также маммографии.

Собянин посоветовал москвичам не отодвигать заботу о своем здоровье на второй план. Он подчеркнул, что сейчас обследование можно провести перед работой, по пути домой или во время прогулки в парке.

"Ведь, чем раньше станет известно о начинающемся заболевании, тем скорее можно приступить к лечению и тем самым избежать более серьезных проблем", – заключил Собянин.

Ранее мэр рассказал, что две взрослые поликлиники ввели в эксплуатацию в Печатниках и Зеленограде после капитального ремонта.

Речь идет о филиале № 1 поликлиники № 109 и поликлиническом отделении № 5 Городской клинической больницы имени Кончаловского. По словам Собянина, посещаемость медучреждения составляет около 80 тысяч москвичей.



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