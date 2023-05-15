Собянин рассказал про обновленные поликлиники в Зеленограде и Печатниках

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Две взрослые поликлиники ввели в эксплуатацию в Печатниках и Зеленограде после капитального ремонта. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Речь идет о филиале № 1 поликлиники № 109 и поликлиническом отделении № 5 Городской клинической больницы имени Кончаловского. По словам Собянина, посещаемость медучреждения составляет около 80 тысяч москвичей.

В ходе работ специалисты заменили все инженерные системы, сделали перепланировку, установили современное оборудование, разместили понятную систему навигации, оснастили зоны ожидания диванами, кулерами, телевизорами и кондиционерами.



"Медицинскую помощь здесь оказывают врачи восьми востребованных специальностей – жители смогут тщательнее следить за своим здоровьем и проходить необходимые исследования рядом с домом. Привели в порядок и территории около поликлиник", – написал градоначальник.

Собянин добавил, что все мероприятия были проведены по новому московскому стандарту. В общей сложности по программе капремонта город приведет в порядок свыше 200 объектов, 82 из которых уже открыли.

Ранее мэр рассказал, что прием первых пациентов во флагманском центре ГКБ имени Боткина начнется до конца этого года. Собянин отметил, что учреждение будет оказывать не только экстренную, но и плановую помощь.

Собянин заявил, что флагманский центр Боткинской больницы достроят в 2023 году