Собянин: реконструкция здания филиала поликлиники № 46 в ЦАО завершится к осени

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Работы в рамках реконструкции филиала поликлиники № 46 в Таганском районе будут завершены к осени, рассказал Сергей Собянин. Градоначальник лично приехал и осмотрел объект.

Как отметил мэр столицы, специалисты медучреждения будут использовать новые технологии и современное оборудование. В поликлинике будут созданы комфортные условия как для пациентов, так и для врачей, подчеркнул он.

"Требуются, конечно, дополнительные площади, поэтому рядом пристроили восьмиэтажное здание, которое будет построено тоже к осени этого года. И одновременно будет запущен этот комплекс, который удвоит возможности поликлиники", – добавил мэр.

Собянин обратил внимание, что в Москве активно реализуется программа по модернизации поликлиник. По его словам, на сегодняшний день работы были завершены в 82 учреждениях, 119 находятся на этапе реконструкции. Мэр выразил уверенность, что план по данной программе будет выполнен до конца этого года. Градоначальник уточнил, что изначально предполагалось, что все работы будут завершены в 2024 году, однако рабочие смогли опередить график.

Он также подчеркнул, что большинство из 200 поликлиник планируется полностью реконструировать, они будут отвечать современному московскому стандарту.

Территория вокруг поликлиники № 46 в Таганском районе была благоустроена, отметил префект Центрального административного округа Владимир Говердовский. Кроме того, по его словам, уже осуществляются работы по благоустройству Крутицкого подворья.

"Мы сделаем около Новоспасского монастыря территорию для массового посещения. И сделаем четыре школы и 25 дворовых территорий", – уточнил он.

В свою очередь, Собянин поручил завершить работы на территории школ до того, как начнется новый учебный год. Говердовский пообещал, что все будет сделано к 1 августа.

Ранее градоначальник рассказал о двух взрослых поликлиниках, которые были введены в эксплуатацию в Печатниках и Зеленограде после капитального ремонта. В ходе работ специалисты заменили все инженерные системы, сделали перепланировку, установили современное оборудование, разместили понятную систему навигации и многое другое.

