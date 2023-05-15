Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал о строительстве социальных объектов на юго-востоке Москвы.

"Сегодня Юго-Восточный округ – пример активного обновления. Мы занимаемся решением вопросов транспорта, экологии и реновации жилья. За минувшее десятилетие привели в порядок парки, пруды, бульвары, построили около 30 садиков и школ", – написал мэр в своем телеграм-канале.

Градоначальник отметил, что в марте открылась новая школа в Некрасовке. Кроме того, на этапе строительства находятся еще несколько зданий. Также была достроена школа в составе ЖК в Лефортове. В 2023 году планируется ввод в эксплуатацию учебного корпуса в одном из ЖК района Рязанского.

Собянин добавил, что в Нижегородском районе планируется возвести школу со всеми современными условиями не только для обучения, но и для отдыха и занятий спортом. Также планируется возвести частный детский сад на 150 воспитанников в составе ЖК "Михайловский парк", который станет вторым в указанном жилом комплексе.

По словам мэра, два значимых спортобъекта скоро откроются в ЮВАО. В настоящее время на 94% готов Дворец спорта "Некрасовка", в котором находятся крытый каток, бассейн, экстрим-парк и воркаут-зона. Здесь желающие смогут заниматься 12 видами спорта.

Кроме того, там будут проходить занятия и соревнования по хоккею, фигурному катанию, шахматам, плаванию, хореографии, ритмической гимнастике, единоборствам. На прилегающей территории оборудовали площадки для занятий спортом, установили уличные тренажеры.

Собянин уточнил, что до конца 2023 года планируется завершить строительство спортивного комплекса "Ника" в Текстильщиках". Его готовность составляет почти 80%. В здании будут находиться бассейн, тренажерный и игровые залы.

Ранее Собянин рассказал, что новый детский сад и поликлиника открылись в районе Южное Медведково. По словам мэра, в планах есть возведение еще одной школы на 1,1 тысячи учеников и одного детского сада на 220 воспитанников.



Собянин рассказал о строительстве четырех социально значимых объектов в Москве