14:48Город
Отделку фасадов здания детского сада завершают в столичном районе Аэропорт
Фото: stroi.mos.ru
Отделку фасадов здания будущего детского сада завершают на улице Верхней Масловке в столичном районе Аэропорт. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.
"Завершается отделка фасадов здания детского сада в районе Аэропорт по адресу улица Верхняя Масловка, 29А", – цитирует его пресс-служба департамента строительства Москвы.
Строительная готовность объекта составляет 60%. Фасады здания будут облицованы керамогранитной плиткой песочных оттенков. Помимо этого, там появятся изображения жирафа, птиц, динозавра и других животных. Застройщиком проекта выступает АНО "РСИ".
Здание будет рассчитано на 6 групп – по две на каждом этаже. В детском саду подготовят пространства для занятий спортом, музыкой, а также медицинский кабинет и процедурную.
Главный вход был спроектирован на уровне земли для удобства маломобильных пассажиров. Также в здании установят лифт.
До этого стало известно, что в районе Измайлово возведут крупный образовательный комплекс со школой и детским садом. Школа будет рассчитана на 1 225 мест, детский сад – на 275. Объекты возведут в рамках адресной инвестиционной программы столицы.
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