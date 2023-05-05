Отделку фасадов здания детского сада завершают в столичном районе Аэропорт

Фото: stroi.mos.ru

Отделку фасадов здания будущего детского сада завершают на улице Верхней Масловке в столичном районе Аэропорт. Об этом сообщил руководитель департамента строительства города Москвы Рафик Загрутдинов.

"Завершается отделка фасадов здания детского сада в районе Аэропорт по адресу улица Верхняя Масловка, 29А", – цитирует его пресс-служба департамента строительства Москвы.

Строительная готовность объекта составляет 60%. Фасады здания будут облицованы керамогранитной плиткой песочных оттенков. Помимо этого, там появятся изображения жирафа, птиц, динозавра и других животных. Застройщиком проекта выступает АНО "РСИ".

Здание будет рассчитано на 6 групп – по две на каждом этаже. В детском саду подготовят пространства для занятий спортом, музыкой, а также медицинский кабинет и процедурную.

Главный вход был спроектирован на уровне земли для удобства маломобильных пассажиров. Также в здании установят лифт.

До этого стало известно, что в районе Измайлово возведут крупный образовательный комплекс со школой и детским садом. Школа будет рассчитана на 1 225 мест, детский сад – на 275. Объекты возведут в рамках адресной инвестиционной программы столицы.

