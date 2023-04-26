Шесть новых ледовых арен построят в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В столице построят шесть спортивных комплексов в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он рассказал, что город без торгов выделил застройщикам в аренду более 11 гектаров земли для строительства спортивных объектов, в составе которых появятся крытые катки или ледовые арены. Договоры заключили на 5–6 лет.

По словам Ефимова, москвичи смогут заниматься там хоккеем, фигурным катанием, керлингом и другими ледовыми видами спорта. Площадь сооружений превысит 100 тысяч квадратных метров.

Глава департамента городского имущества Максим Гаман добавил, что ледовые комплексы возводятся в столице как для профессиональных спортсменов, так и для любителей. В частности, в Тропарево-Никулине появится спортивный учебно-тренировочный комплекс площадью 4,7 тысячи квадратных метров, куда входят ледовые площадки, тренажерные залы, зал хореографии, массажные кабинеты, спортивный магазин и музей.

В Некрасовке подходит к концу строительство здания с крытым катком, бассейном, экстрим-парком и зоной для воркаута площадью более 20 тысяч квадратных метров. В Куркине возведут хоккейную арену площадью 10 тысяч квадратных метров. Один спортивный объект с крытым катком строят в Северном Бутове, еще два – в Хорошёво-Мнёвниках.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в Москве возводят 19 школ и детских садов. Мэр также сообщил, что в рамках МаИП в Москве возводят девять спорткомплексов.

По его словам, начать строительство по программе можно при условии, если проект является современным объектом инфраструктуры, а также предполагает создание в городе новых рабочих мест. Такими, например, могут стать производственные и спортивные комплексы, объекты социальной инфраструктуры и другие.