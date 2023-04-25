Девять спорткомплексов строят в Москве по программе МаИП

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице ведется строительство девяти спортивных комплексов с бассейнами в рамках реализации масштабных инвестиционных проектов (МаИП). Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"С 2019 по 2023 год город выделил застройщикам почти 8,7 гектара земли для строительства спортивных комплексов, включающих бассейны. Договоры аренды заключены на пять-шесть лет", – сообщил он.

Общая площадь объектов составит более 50 тысяч квадратных метров. Спорткомплексы находятся на разном этапе строительства.

Самый крупный спорткомплекс строят в Некрасовке. Его площадь составляет 21 тысячу квадратных метров. В здании расположатся ледовая площадка, теннисные корты, залы для игры в баскетбол, волейбол и другие пространства, сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

Комплексы с бассейнами также появятся в Зеленограде, Гольянове, Бибиреве, Внукове, Зябликове, Хорошёво-Мнёвниках и Северном Бутове.

Всего в городе реализуют 21 масштабный инвестиционный проект. Строятся бассейны, фитнес-центры, ледовые арены и другие объекты спортивной инфраструктуры.

По программе МаИП инвесторы могут получить землю под строительство инновационных центров, современных производств, а также социальной и спортивной инфраструктуры без торгов. Благодаря реализации проектов в городе, помимо прочего, растет число новых рабочих мест.

Накануне Сергей Собянин открыл после капитального ремонта спорткомплекс "Триумф" в столичном районе Покровское-Стрешнево. "Триумф" расположен на улице Габричевского. В учреждении занимаются 600 столичных спортсменов.

