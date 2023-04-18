Собянин рассказал о новом спортивно-тренировочном комплексе "Динамо"

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Скоро начнет работу спортивно-тренировочный комплекс "Динамо", сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



По его словам, трехэтажное здание площадью около 30 тысяч квадратных метров станет частью спортивного кластера, в который также входит стадион "ВТБ Арена". Его оснастили всем необходимым оборудованием для работы детско-юношеских секций по разным видам спорта.



В комплексе предусмотрена ледовая арена с площадкой по стандартам НХЛ. Для хоккеистов есть зал "сухой" разминки, а для фигуристов – зал хореографии.



Также в комплексе создали универсальный спортивный зал для волейбола, баскетбола и гандбола. Там смонтировали разделительные занавесы для того, чтобы можно было проводить несколько соревнований или тренировок одновременно.



Предусмотрены также зал спортивной гимнастики, блок единоборств, манеж с искусственным газоном для тренировок футболистов и медицинские кабинеты.



Территорию вокруг центра благоустроили. Там высадили деревья и обустраивают газоны. Спортивно-тренировочный комплекс будет принимать до 570 участников и 1,5 тысячи зрителей.

Ранее Сергей Собянин открыл новый спорткомплекс с бассейном в Бибиреве на улице Лескова. Проект реализовали в рамках программы строительства спортивных сооружений в шаговой доступности от жилых районов. Площадь здания составляет 6,7 тысячи квадратных метров.

Ежедневная пропускная способность комплекса составляет до 600 человек, а одновременно могут заниматься до 100 человек. Тут будут вести занятия по баскетболу, плаванию и современному пятиборью для воспитанников спортивного училища № 4 имени Гомельского. Однако в свободное время комплекс будет доступен для всех желающих.