Собянин рассказал о масштабных инвестиционных проектах Москвы

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В рамках масштабных инвестиционных проектов (МаИП) в Москве возводят 19 школ и детских садов. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Мы поддерживаем их реализацию и потому предоставляем земельные участки в аренду без проведения торгов. Договоры с застройщиками заключены на 5–6 лет", – сообщил мэр.

Начать строительство по программе МаИП можно при условии, если проект является современным объектом инфраструктуры, а также предполагает создание в городе новых рабочих мест. Такими, например, могут стать производственные и спортивные комплексы, объекты социальной инфраструктуры и другие.

В 2023 году МаИП завершат в поселке Щапово в ТиНАО и в районе Лефортово. Там возводят школы с многофункциональными библиотечными центрами, лабораторно-исследовательскими комплексами, обеденными залами и другими пространствами.

На улице Верхней Масловке в рамках программы строят детский сад на 150 мест. В учреждении для детей будут созданы все необходимые условия, в том числе пространства для занятий, сна и приемов пищи.

Помимо этого, в рамках МаИП в Москве возводят 9 спорткомплексов. Строительство самого большого ведется в Некрасовке. В здании расположатся ледовая площадка, теннисные корты, залы для игры в баскетбол, волейбол и другие пространства.

