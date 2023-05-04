Школу-гигант и детский сад с бассейном построят на востоке Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты возведут крупный образовательный комплекс в столичном районе Измайлово. В состав учреждения войдут школа и детский сад, передает портал мэра и правительства Москвы.

Объект появится по адресу Сиреневый бульвар, владение 4.

"На земельных участках общей площадью более 3,8 гектара запланировано строительство детского сада на 275 мест с бассейном и школы на 1 225 мест", – поделился заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

В свою очередь, председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова рассказала, что общая поэтажная площадь объекта превысит 33 тысячи квадратных метров. Детский сад и школу возведут в рамках адресной инвестиционной программы столицы. Сейчас эти участки свободны от объектов капитального строительства.

Ранее Бочкарев рассказал, что с начала 2023 года в Москве возвели 37 объектов социального назначения. По его словам, их общая площадь составила более 420 тысяч "квадратов". Вице-мэр уточнил, что власти города старались построить их в разных районах города, рядом с жилыми кварталами.

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