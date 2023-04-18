Около 20 образовательных объектов ввели в Москве с начала года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

За первый квартал текущего года порядка 20 образовательных объектов в Москве получили разрешения на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.

"За три месяца текущего года введено в эксплуатацию 11 детских садов, пять школ, два учреждения дополнительного и профессионального образования. Общая площадь образовательных объектов составила 185 тысяч квадратных метров", – рассказал председатель ведомства Игорь Войстратенко.

Отмечается, что в зданиях новых школ, помимо обычных классов, предусмотрели лаборатории для изучения естественных наук, а также кабинеты для изучения IT-технологий.

Среди наиболее заметных проектов в Мосгосстройнадзоре выделяют школу на 2,1 тысячи мест во Внуковском, образовательное учреждение на 1,15 тысячи мест в районе Сосенское, детский сад на 350 мест в Московском и детсад на 325 мест в Филимоновском.

Большую роль в строительстве образовательных объектов играют инвесторы. Так, 78% новых школ и детских садов в Москве из введенных с начала года построили на внебюджетные средства.

"Девелоперы учитывают потребности в социальной инфраструктуре жителей новых районов, где активно строится жилье. Территории развиваются комплексным образом, у каждого юного москвича в шаговой доступности должна быть школа или детский сад", – подытожил Войстратенко.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие годы на востоке Москвы построят семь школ и детских садов, а также один спорткомплекс. Так, например, четыре школы появятся в районах Преображенское, Богородское и Косино-Ухтомском. В общей сложности они будут рассчитаны на 2 тысячи мест. А ФОК возведут в Ивановском.



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