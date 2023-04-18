09:17Город
Около 20 образовательных объектов ввели в Москве с начала года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
За первый квартал текущего года порядка 20 образовательных объектов в Москве получили разрешения на ввод в эксплуатацию. Об этом сообщает пресс-служба Мосгосстройнадзора.
"За три месяца текущего года введено в эксплуатацию 11 детских садов, пять школ, два учреждения дополнительного и профессионального образования. Общая площадь образовательных объектов составила 185 тысяч квадратных метров", – рассказал председатель ведомства Игорь Войстратенко.
Отмечается, что в зданиях новых школ, помимо обычных классов, предусмотрели лаборатории для изучения естественных наук, а также кабинеты для изучения IT-технологий.
Среди наиболее заметных проектов в Мосгосстройнадзоре выделяют школу на 2,1 тысячи мест во Внуковском, образовательное учреждение на 1,15 тысячи мест в районе Сосенское, детский сад на 350 мест в Московском и детсад на 325 мест в Филимоновском.
Большую роль в строительстве образовательных объектов играют инвесторы. Так, 78% новых школ и детских садов в Москве из введенных с начала года построили на внебюджетные средства.
"Девелоперы учитывают потребности в социальной инфраструктуре жителей новых районов, где активно строится жилье. Территории развиваются комплексным образом, у каждого юного москвича в шаговой доступности должна быть школа или детский сад", – подытожил Войстратенко.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что в ближайшие годы на востоке Москвы построят семь школ и детских садов, а также один спорткомплекс. Так, например, четыре школы появятся в районах Преображенское, Богородское и Косино-Ухтомском. В общей сложности они будут рассчитаны на 2 тысячи мест. А ФОК возведут в Ивановском.
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