Образовательный комплекс на 550 учащихся возведут в Южнопортовом районе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Специалисты возведут образовательный комплекс на 550 учащихся в Южнопортовом районе. Договор на строительство и последующую передачу объекта столице уже одобрен, рассказала председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

Комплекс будет расположен по адресу Волгоградский проспект, владение 32. Согласно условиям договора, инвестор обеспечит строительство за счет собственных средств. В состав объекта войдет блок начальных классов на 400 мест, а также детский сад для 150 ребят.

Территории комплекса оснастят спортивными и прогулочными зонами. Здание объекта и зону рядом с ним органично впишут в проект благоустройства жилого комплекса "Метрополия", отметила Пятова.

"Данный образовательный комплекс войдет в состав образовательного кластера, который формируется на территории комплекса. В его составе уже открыт и работает детский сад для 75 воспитанников, также планируется открытие еще одного дошкольного учреждения", – цитирует Пятову портал мэра и правительства Москвы.

По ее словам, возведение социальных объектов является важным условием при строительстве новых жилых комплексов.

Ранее глава столичного Стройкомплекса Андрей Бочкарев рассказал, что на территории бывшей промзоны Октябрьское поле построят шесть образовательных объектов. На данный момент специалисты возвели четыре здания, а именно три детских сада на 240 мест и школу на 800 мест.

Жилой дом с медцентром построили на месте промзоны Октябрьское поле

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