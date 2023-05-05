Собянин рассказал об открытии нового детсада и поликлиники в районе Южное Медведково

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин рассказал, что новый детский сад и поликлиника открылись в районе Южное Медведково.

"Садик на территории ЖК "Полярная 25" начал работу в апреле. В него смогут ходить 300 дошкольников", – отметил мэр Москвы в своем телеграм-канале.

По словам градоначальника, детский сад создавался по уникальному проекту. В здании оборудовали два зала для физкультуры, которые могут преобразовываться в одно большое пространство.

В новом учреждении для дошкольников разработаны помещения для занятий по робототехнике, элементарному программированию, конструированию, мультипликации и другим занятиям.

Собянин уточнил, что в планах есть возведение еще одной школы на 1,1 тысячи учеников и одного детского сада на 220 воспитанников.

Он подчеркнул, что рядом открылась детская поликлиника. В новое здание переехал филиал № 2 детской городской поликлиники № 110. В результате площадь медицинского учреждения выросла в четыре раза, а количество кабинетов врачей-педиатров с 8 до 18. Кроме того, создали два процедурных кабинета. Здание поликлиники оснастили новым оборудованием экспертного класса.

Градоначальник рассказал, что в поликлинике оборудовали зал ЛФК с душевыми для маломобильных детей, а также зал механотерапии с современными роботизированными аппаратами для реабилитации.

Собянин заявил, что в новом медучреждении сделали все для убоства граждан с ограниченными возможностями. Например, для слабовидящих пациентов разместили навигацию со шрифтом Брайля, в лифтах для них установили голосовое сопровождение.

Ранее сообщалось, что отделку фасадов здания будущего детского сада завершают на улице Верхней Масловке в столичном районе Аэропорт. Строительная готовность объекта составляет 60%.

Здание будет рассчитано на 6 групп – по две на каждом этаже. В детском саду подготовят пространства для занятий спортом, музыкой, а также медицинский кабинет и процедурную.



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