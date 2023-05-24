Собянин: в павильонах "Здоровая Москва" можно бесплатно пройти более 11 исследований

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Больше 11 исследований могут пройти жители столицы в павильонах "Здоровая Москва" в рамках бесплатной диспансеризации. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

"С начала работы павильонов почти 20 тысяч горожан прошли обследование, в которое входит больше 11 исследований. Они помогут своевременно выявить заболевания сердечно-сосудистой и дыхательной систем, сахарный диабет и другие", – написал мэр.

Он уточнил, что перед обследованием необходимо заполнить специальную анкету. Сделать это можно в разделе "Моя диспансеризация" на портале mos.ru или в аналогичном разделе в приложении "ЕМИАС.ИНФО". Анкетные данные позволят врачам установить риски развития хронических заболеваний у пациента.

Пройти диспансеризацию могут горожане старше 18 лет, прикрепленные к столичным поликлиникам. С собой потребуется взять полис ОМС и паспорт.

Павильоны "Здоровая Москва" открылись в столичных парках 16 мая. Они работают ежедневно с 08:00 до 20:00 без предварительной записи. Обследование в среднем занимает один час. По словам Собянина, работа павильонов позволяет на ранних стадиях выявлять у горожан различные тяжелые заболевания.

