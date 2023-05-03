Виртуальные экскурсии по флагманским центрам больниц запустили в Москве

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

В Москве запустили виртуальные экскурсии по флагманским центрам больниц, сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Серия виртуальных туров доступна на сайте департамента здравоохранения Москвы. Там уже можно найти экскурсию по флагманским центрам городской клинической больницы (ГКБ) имени Вересаева и Научно-исследовательского института скорой помощи имени Склифосовского.

С открытием флагманских центров число виртуальных туров будет увеличиваться. Уже сейчас участники экскурсий могут пройти по всем этажам больниц, начиная от боксов, куда заезжают машины скорой помощи, и заканчивая диагностическими отделениями, в которые переводят пациентов для проведения обследования.

Ранее сообщалось, что в Москве планируется открыть шесть флагманских центров, в которых будут применять новый стандарт оказания экстренной помощи. Так, один такой комплекс начал работать при ГКБ имени В.В. Вересаева, еще один – в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Четыре флагмана откроются при ГКБ имени С.П. Боткина, ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, ГКБ имени В.М. Буянова и ГКБ № 1 имени Н.И. Пирогова.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что власти столицы планируют досрочно завершить программу реконструкции городских поликлиник. С 2020 года были обновлены 78 медицинских учреждений первичного звена здравоохранения.

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