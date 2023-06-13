Третий класс пожарной опасности будет сохранен в лесах Подмосковья с 13 по 15 июня

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Третий класс пожарной опасности будет сохранен с 13 по 15 июня во всех лесах Подмосковья. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на комитет лесного хозяйства Московской области.

Отмечается, что в ближайшие дни воздух в Московской области может прогреться до 28 градусов. В связи с этим было принято решение о сохранении третьего класса пожарной опасности.

В комитете добавили, что в случае обнаружения возгорания в лесу гражданам стоит немедленно сообщить о нем по номеру горячей линии лесной охраны 8-800-100-94-00.

Также жители Подмосковья могут сообщить о произошедшем по единому номеру 112.

Ранее руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов заявлял, что на этой неделе москвичам стоит ожидать теплой погоды, температура воздуха прогреется до 25–27 градусов, что примерно на 3 градуса выше нормы. Из-за отсутствия облаков жители столицы смогут ощутить жару, находясь на солнце.

Также сообщалось, что на выходных, 17 и 18 июня, столбики столичных термометров поднимутся до 30 градусов. Ночью синоптики прогнозируют от 11 до 16 градусов. Осадки не ожидаются, облачность будет переменной, а ветер – слабым.



В Ханты-Мансийском автономном округе число очагов возгорания выросло до 29