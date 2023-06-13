Экономист оценил слова экс-спецпредставителя президента об угрозе доллару со стороны Китая

Фото: Москва 24/Яна Дейнега

Экономист, преподаватель РАНХиГС Владислав Гинько оценил слова бывшего спецпредставителя президента США по контролю над вооружениями Маршалла Биллингсли, который заявил, что сегодня самую серьезную угрозу для положения американской валюты представляет Китай.

"Есть одержимость Байдена (президент США Джо Байден. – Прим. ред.) санкциями, и она приводит к тому, что достигается абсолютно противоположный эффект. Они видят, что роль китайского юаня растет и усиливается по линии КНР и России", – цитирует экономиста RT.

По словам Гинько, внутри Штатов происходит истерия в отношении ситуации вокруг Тайваня. Власти США пытаются доказать своим гражданам, что КНР якобы создает угрозу. Сейчас, отметил экономист, многие государства уходят от доллара и рассматривают любые другие альтернативы.

Ранее Биллингсли выступил на конгрессе, где заявил, что самую серьезную угрозу для положения доллара представляет КНР. Он поделился, что Россия, Китай и Бразилия хотят якобы подорвать роль доллара как мировой резервной валюты и разрушить архитектуру международной безопасности.

Владимир Путин высоко оценил развитие Китая